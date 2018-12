Lazio, Proto: "Credo nelle qualità di questa squadra"

© foto di Federico Gaetano

Silvio Proto, portiere della Lazio, è intervenuto prima del match contro l'Eintracht Francoforte. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo fare una buona partita perché a Cipro non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Stasera ci sarà in campo una buona squadra. Speriamo di far bene".

Pesa la mancanza della vittoria? "No, perché dobbiamo fare le cose per bene. È vero che nell'ultima partita sono stati decisivi i due pali, ma dobbiamo lavorare tutti i giorni per fare meglio. Credo nelle qualità di questa squadra, speriamo di vincere oggi".