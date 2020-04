Lazio, Proto: "Se la stagione non riprendesse potrebbe essere la fine della mia carriera"

Ospite di una diretta Instagram organizzata da rtl.be, Silvio Proto, portiere della Lazio ha commentato prima di tutto la situazione relativa al Covid-19 in Italia: "C'è preoccupazione, questa malattia colpisce tutti e nessuno è al sicuro. Abbiamo paura per i nostri cari, ma per ora tutti stanno bene. Se il campionato non riprenderà, sarà molto difficile tornare al mio livello migliore. Potrebbe essere la fine della mia carriera, ma è solo una possibilità, non ho ancora preso una decisione”.