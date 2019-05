Lazio, quale futuro per Milinkovic-Savic? Lotito può abbassare le pretese

© foto di Federico Gaetano

Milinkovic-Savic match winner della Lazio in Coppa Italia. E adesso, quello di ieri è stato il modo più bello per chiudere la sua storia con la Lazio iniziata 4 anni fa? Oppure il suo percorso continuerà? Domande a cui anche La Gazzetta dello Sport prova a rispondere, tenendo conto che l'estate in questo senso sarà molto lunga a prescindere.

Difficile fare previsioni - si legge - anche perché di sicuro Lotito continuerà a sparare alto. Ma dopo il regalo ricevuto ieri (per il presidente questo è il 5° trofeo della sua gestione, tre Coppe Italia e due Supercoppe conquistate) Lotito potrebbe anche decidere di abbassare le pretese e accontentare i sogni di gloria del gigante serbo. Perché i campioni sanno prima degli altri quando andare via.