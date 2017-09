Lazio, quanti esuberi: si tenta la risoluzione con Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Esuberi tema caldo in casa Lazio. Su tutti, c'è il problema relativo al futuro di Federico Marchetti. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nei prossimi giorni si tenterà ancora la via della risoluzione del contratto, a meno che lo Sparta Praga non si muova sul serio (il mercato in Repubblica Ceca rimarrà aperto fino al 9 settembre". Da piazzare, fra estero e Serie C (Vibonese, se sarà riammessa): Djordjevic, Perea, Oikonomidis, Rozzi, Tounkara e Dovidio. Al momento, ci sarebbe un solo posto in lista A, che comunque nessuno di questi dovrebbe andare a occupare.