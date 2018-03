Lazio-RB Salisburgo: il sorteggio europeo sorride, i precedenti no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorride la Lazio per il sorteggio dell'urna di Nyon, ma non sorridono i precedenti. Sono solo due e non risalgono neanche a troppo tempo fa. I biancocelesti, nella stagione 2009-2010 con in panchina Davide Ballardini, ha affrontato il Red Bull Salisburgo nel Girone G di Europa League uscendo sconfitti sia all'andata che al ritorno. Nel settembre del 2009, all'Olimpico, la squadra italiana è stata sconfitta per due reti a uno con Foggia che ha portato in vantaggio i padroni di casa, e le reti di Schiemer e Janko per gli ospiti. Nel dicembre dello stesso anno, in Austria, il club laziale è stato sconfitto per 2-1 con reti di Afolabi, pareggio momentaneo del solito Foggia e gol vittoria per gli austriaci da parte di Tchoyi. Al termine di quel girone, la Lazio venne eliminata come terza classificata. A passare il turno furono proprio il Salisburgo (come prima) e il Villarreal.

Fase a gironi di UEFA Europa League 2009-2010

Lazio-RB Salisburgo: 1-2

RB Salisburgo-Lazio: 2-1