Lazio, rinnovo ad un passo Milinkovic-Savic. E senza clausola rescissoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'estate rovente, Milinkovic-Savic e la Lazio sono vicini a rinnovare il contratto. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, per chiudere la trattativa mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli e la fumata bianca dovrebbe arrivare a giorni. A breve, dunque, "Sms" firmerà con i biancocelesti fino al 2023, prolungando di un anno. Guadagnerà 3 milioni di euro più bonus e nel contratto non sarà inserita alcuna clausola di rescissione. Un dettaglio cruciale in chiave mercato. Se qualcuno dovesse farsi avanti per il serbo, infatti, Lotito potrà trattare senza limiti, potendo decidere il prezzo.