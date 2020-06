Lazio, sagome dei tifosi per riempire l'Olimpico: l'iniziativa di Lotito

vedi letture

La Lazio è pronta a far tornare i propri tifosi all'Olimpico per le gare interne. Ovviamente non con la presenza effettiva, visto le restrittive regole anti-Covid, ma con delle sagome che i laziali potranno acquistare e far esporre sulle gradinate durante i match. Per partecipare basterà recarsi sul sito o in uno degli store in città e caricare una foto che poi sarà trasformata in sagoma ed esposta nel posto prescelto. Alla riapertura dell'impianto, quando sarà possibile, coloro che avranno acquistato una sagoma, la riceveranno indietro con l'autografo di capitan Lulic. Una parte della quota raccolta verrà devoluta alla Croce Rossa Italiana a sostegno del progetto "Fase 2 Covid-19".