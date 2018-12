© foto di www.imagephotoagency.it

Sampdoria in vantaggio dopo i primi 45' all'Olimpico grazie al solito Fabio Quagliarella, in stato di grazia. Partita equilibrata e risultato che al momento è troppo ingeneroso nei confronti di una Lazio che ha avuto maggiori occasioni da gol. Soprattutto grazie a un Immobile ispirato, che palla al piede in più di un'occasione semina il panico tra i difensori blucerchiati, tira da ogni angolazione e trova nei minuti di recupero il palo. Al resto ci pensano i pasticci del Doria che con delle leggerezze di Audero e Colley quasi non mandano in rete gli attaccanti biancocelesti. Sampdoria molto brava nelle ripartenze sfruttando le verticalizzazioni di Ekdal, la velocità di Caprari e la vena di Quagliarella. Proprio quest'ultimo al 21' sfrutta una bella azione corale che porta Murru al traversone basso dalla sinistra che è solamente da spingere in rete. Si tratta del quinto gol consecutivo per il 35enne, mai così cattivo sottoporta nella sua lunga carriera. Qualche problema fisico per Caprari, che però stringe i denti e resta in campo per tutta la prima frazione di gara.