Lazio-Sampdoria, ufficiali: Caicedo con Immobile. Caprari confermato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Sampdoria.

Con Lucas Leiva non ancora recuperato Simone Inzaghi conferma in cabina di regia Badelj. Wallace vince il ballottaggio con Luiz Felipe come centro-destra di difesa, Patric conferma le sensazioni della vigilia e prende il posto dell'indispobibile Marusic sull'out destro del centrocampo mentre davanti è Felipe Caicedo a spuntarla su Luis Alberto nell'affiancare l'intoccabile Ciro Immobile.

Giampaolo cambiadue uomini rispetto al 4-1 della settimana scorsa contro il Bologna, ossia Colley per Tonelli al centro della difesa ed Ekdal in cabina di regia al posto di Vieira. Ramirez vince il ballottaggio con Saponara, così come Caprari ha la meglio ancora una volta su Defrel davanti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Guerrieri, Proto, Luiz Felipe, Lukaku, Durmisi, Bastos, Caceres, Berisha, Luis Alberto, Correa, Cataldi, Murgia. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disp. Rafael, Belec, Sala, Junior Tavares, Ferrari, Tonelli, Rolando, Vieira, Saponara, Jankto, Defrel, Kownacki. All. Giampaolo.

ARBITRO: Massa di Imperia

ASSISTENTI: Valeriani – Di Vuolo

IV° UOMO: Illuzzi

VAR: Pairetto

AVAR: Manganelli