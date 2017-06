Lazio, si complica Gomez: più facile arrivare a Muriel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si complica la pista che porta al Papu Gomez per la Lazio. L'Atalanta ha proposto all'argentino un ricco contratto e Percassi non vuole scendere sotto i 20 milioni. L'unico modo per convincerlo sarebbe quello di cedere a titolo definitivo il cartellino di Palombi, appena riscattato dalla Ternana. Inzaghi ci punta e non vuole perderlo in estate. A questo punto l'alternativa più percorribile per La Lazio è il colombiano Muriel della Sampdoria. Lo riporta Il Messaggero.