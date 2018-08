Lazio, si complica la cessione di Caicedo al Rayo Vallecano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analizzando il mercato in uscita della Lazio, Il Messaggero sottolinea come si sia complicata la situazione di Caicedo con il Rayo Vallecano. Gli spagnoli stanno andando su un altro profilo e l’ecuadoregno per ora non si muove. Da qui alle prossime quarantottore la società deciderà se andare lo stesso su un altro attaccante o restare così e aspettare gennaio. Inzaghi, sotto sotto, spera d’avere un’altra punta, anche se il giovane Rossi è vicinissimo alla conferma, su stessa indicazione del tecnico.