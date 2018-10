© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri l'annuncio arrivato via social network della fine del rapporto fra Mauricio e la Lazio è arrivato a sorpresa, ma potrebbe non essere l'ultimo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club biancoceleste starebbe lavorando per una risoluzione consensuale del contratto anche per un altro esubero della rosa: l'inglese Ravel Morrison.