Lazio, si seguono Acerbi e Izzo per il dopo De Vrij

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio è al lavoro in vista della prossima stagione ed è alla ricerca del sostituto di Stefan De Vrij, finito all'Inter a parametro zero. Tare e Lotito hanno già strappato il sì di Francesco Acerbi, ma il Sassuolo vuole 15 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza biancoceleste. C'è anche la pista Armando Izzo, anche se l'agente ha dichiarato di non aver ricevuto chiamate da Roma. Domani, come riporta Il Messaggero, Simone Inzaghi saprà chi farà parte del nuovo corso.