Lazio, sogno Darmian: contatto fra l'agente e Inzaghi

© foto di Federico De Luca

Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina La Lazio a gennaio cercherà rinforzi per quel che riguarda il ruolo di terzino destro. Leiner del Salisburgo il vecchio pallino, Darmian dello United è il sogno. Inzaghi ha chiamato il suo manager Tinti, ma la Lazio dovrà fare più di uno sforzo.