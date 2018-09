Lazio, spazio a Badelj e Correa. E si rivede Berisha

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Badelj, Bastos, Correa e Luiz Felipe. Sono questi i quattro cambi che ha in mente Simone Inzaghi in vista della sfida contro l'Udinese, antipasto dell'atteso derby di sabato. Una rotazione necessaria per far riposare alcuni titolari, su tutti Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Il tecnico biancoceleste può sorridere anche per il recupero del centrocampista Berisha, che è stato convocato e andrà in panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.