Lazio, Strakosha: "E' la vittoria di tutti. Rigore? Merito anche di mio padre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’eroe della serata. All’ultimo secondo è stato Thomas Strakosha a regalare il successo alla Lazio. Un rigore parato a Dybala per espugnare l’Allianz Stadium. Su Lazio Style Channel, tutta la gioia del portiere albanese a fine partita: "Sono contento, però è la vittoria di tutti. Non sono i singoli, ma la squadra, lo staff, i tifosi a fare la differenza. Il rigore? In quei momenti pensi di tutto, una grande partita poteva finire in pareggio quando meritavamo la vittoria. Dio mi ha aiutato e ci ha dato questo successo. Con il nostro analista e Grigioni avevamo deciso di andare a destra, anche mio padre me ne aveva parlato e finalmente ho parato il rigore. Ci serviva anche un po’ di fortuna. Cana? È una grandissima persona ed è stato un grandissimo calciatore, aiutava sempre tutti in campo con i suoi consigli".