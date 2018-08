Lazio, Strakosha: "Non siamo inferiori a nessuno"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio - Napoli Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per i primi 35 minuti c’eravamo solo noi, poi la stanchezza ci ha fatto prendere il gol. Nel secondo tempo hanno trovato il gol del raddoppio troppo presto e questo ci ha un po’ tagliato le gambe. Abbiamo perso contro una grande squadra, ma dobbiamo pensare di non essere inferiori a nessuno. Ora torniamo ad allenarci per essere pronti per la prossima partita. Dobbiamo stare con i piedi per terra e restare concentrati, sempre. Acerbi? È un giocatore di grandissima qualità e lo ha dimostrato anche oggi, ha aiutato sia in difesa che nella costruzione. Quello che è successo ormai è passato, dobbiamo migliorare nei momenti di difficoltà, basta ripartire dalle abilità che abbiamo”.