Lazio, Strakosha: "Successo di squadra, ma dobbiamo crescere"

Nel post match di Empoli-Lazio, il portiere biancoceleste Thomas Strakosha è intervenuto ai mcirofoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“La squadra ha lavorato per raggiungere questo risultato, anche se siamo stati fortunati nei minuti finali. Ancora non siamo al massimo della condizione e si vede, dobbiamo migliorare. Nonostante ciò abbiamo raccolto tre punti d’oro e, da questo momento, siamo chiamati a crescere. Mi aspettavo quel tipo di tiro da parte Caputo negli ultimi secondi della gara; nella mia testa avevo immaginato il peggio, ma per fortuna non è andata così. Non ce la facevamo più nei minuti finali e siamo contenti che la gara si sia conclusa con una vittoria.

L’Empoli ha giocato molto bene e siamo consapevoli di dover fare meglio in futuro. I toscani sono forti, ma noi dobbiamo ripartire da subito perché ci attendono delle gare molto difficili. Le prime due giornate di campionato ci hanno insegnato molto e, di conseguenza, abbiamo vinto le seguenti due gare di Serie A. Dobbiamo ritrovare la miglior forma fisica, ma in tal senso siamo sulla strada giusta”.