Lazio, super budget per Tare: 65 mln per rinforzare la squadra in estate

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, avrà a disposizione un budget importante in vista della prossima finestra di calciomercato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che parla di 65 milioni di euro a disposizione del dirigente biancoceleste in vista della prossima stagione: il bilancio sano (45 milioni di utili) e i ricavi di Europa League mettono la società nelle condizioni di progettare il futuro con una disponibilità mai avuta in precedenza.