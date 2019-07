Lazio, Tare a Madrid per incontrare Mendes e sbloccare Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare a Madrid per incontrare Jorge Mendes. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nella giornata di ieri il ds della Lazio è volato nella capitale iberica. Negli uffici del super-agente, un incontro per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: a Mendes i biancocelesti chiedono un aiuto perché arrivino offerte all'altezza delle richieste di Lotito. Nessuno dei club interessati, finora, si è infatti spinto fino a quegli 80 milioni di euro chiesti dai capitolini.

Con Mendes, non solo Milinkovic. Il canale tra la Lazio e il procuratore portoghese è sempre attivo: l'anno scorso sono arrivati Jordao e Neto, che ora Tare cerca di sbloccare in uscita. E c'è in ballo anche il futuro di Wallace, la cui cessione consentirebbe a Tare di andare a rinforzare il reparto arretrato con un altro difensore oltre Vavro.