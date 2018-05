Lazio, Tare: "De Vrij rispetti contratto, compagni e i 4 anni passati qui"

Le sue parole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della partita con l'Inter è intervenuto al microfono di Premium Sport: "E' arrivato il giorno di coronare una stagione fantastica della Lazio. Non ci voleva questa partita contro l'Inter, ma una stagione come la nostra merita di essere premiata con il quarto posto per dare una gioia ai nostri tifosi":

Su de Vrij: "Deve rispettare il contratto e i suoi compagni, oltre che i quattro anni fantastici passati qui. Da domani gli auguriamo tutto il bene del mondo per la sua nuova avventura".

Quanto vale la Champions League? "Significherebbe riconoscere una crescita importante per la squadra, anche dal punto di vista dell'immagine e da quello economico".

Su Immobile: "Ha un contratto lungo con noi, sarà una lunga estate, piena di sorprese. La Lazio sicuramente allestirà una squadra importantissima anche per il prossimo anno".

Cristante può essere il sostituto di Milinkovic-Savic? "Si parla come se fosse andato già via (ride, ndr). Di Milinkovic-Savic ce n'è solo uno, è difficile da sostituire. Nel futuro sarà uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale".