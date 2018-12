© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla così della sua esperienza in biancoceleste, rivelando di aver pensato anche ad un addio al club nella sua intervista a Sky: "Onestamente ci ho pensato, ci sono stati dei momenti in cui ci ho pensato, soprattutto nei momenti di difficoltà, per la mia famiglia. Abbiamo subito minacce di morte, cose che non si possono raccontare, sono stati momenti in cui ho pensato se valesse la pena andare avanti o mollare. Ma ho sempre lavorato col cuore e alla lunga il mio valore è uscito fuori. Il periodo della cessione di Hernanes è stato brutto, lo ricordo come una esperienza molto negativa. Dentro di me una parte è morta riguardo come vivere il calcio".