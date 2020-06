Lazio, Tare: "Kumbulla ci interessa. Può essere una pedina importante per i prossimi anni"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky parla dell'incontro col Verona per Kumbulla: "Su questa offerta sai più te che io. Ci siamo incontrati col Verona perché Marash ci interessa. Per la Lazio può essere una pedina importante per i prossimi anni ma tutto è ancora da sviluppare. Non avevamo aspettative di chiudere giovedì, quando ci siamo incontrati".