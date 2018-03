Lazio, Tare: "Milinkovic vale più di 100 mln. Ci sono state offerte"

Nel corso della lunga chiacchierata negli studi di Sportitalia il ds della Lazio Igli Tare ha parlato anche di Milinkovic-Savic: "Qanto vale oggi? Non sono bravo a fare questi calcoli. Abbiamo un'idea chiara su dove arrivare. Non mi piace fare questi discorsi adesso, siamo in lotta per tanti obiettivi. Ogni discorso sarà affrontato a tempo debito. Se vale 80 milioni? Sì, anche molto di più. Non è che la Lazio voglia vendere il ragazzo. Noi non abbiamo chiesto nulla, quello che dicevo io era soltanto un concetto. Ci sono state offerte su queste cifre durante la scorsa estate, ma non sono state prese in considerazione. Ci sono interessamenti importanti per lui, ma non ci sono situazioni concrete. Real Madrid? Non abbiamo mai parlato con loro".