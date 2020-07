Lazio, Tare: "Penalizzati dagli impegni ravvicinati, ma crediamo ancora allo scudetto"

vedi letture

La Lazio, impegnata a Lecce, cerca 3 punti per sognare ancora lo scudetto. Ai microfoni di Sky Sport ci ha pensato Igli Tare, direttore sportivo della squadra biancoceleste, a non abbassare la guardia: "C'è il rischio di non crederci più? Non penso, piuttosto è un momento no che portiamo avanti dalla ripresa a causa delle assenze. Non deve essere un alibi, questa squadra merita rispetto perché sta lottando per qualcosa di molto importante. Finché ci sarà la speranza noi ci crederemo e lotteremo fino alla fine”

E' mancata un po' di freschezza a causa dei molti impegni?

Siamo tra i più penalizzati a livello di tempistiche rispetto a Juventus e Inter. Su 5 partite giocate fino ad ora, questa è la 4° in 3 giorni; vuol dire tanto. Non mi piace usare scuse ma faccio un'analisi. Ieri e oggi abbiamo parlato con la squadra, ci crediamo ancora fino in fondo

Parlavate lei e Milinkovic-Savic prima della partita. Cosa vi siete detti?

Con Milinkovic-Savic parlavamo del piccolo infortunio contro il Milan, abbiamo provato a recuperarlo ma soltanto per la panchina. Abbiamo avuto infortunati per lungo tempo, le squalifiche. Queste cose incidono in un periodo in cui giochi ogni 3 giorni”

Si parla di un'offerta di 30 milioni per Kumbulla. Stanno cambiando le cifre del mercato della Lazio?

No, sono cifre non vere. La Lazio non ha mai fatto un'offerta da 30 milioni per Kumbulla. È un giocatore che può essere una pedina importante per il futuro, sarebbe un'opportunità per fare un piccolo sforzo. Non vogliamo snaturarci, il rischio sempre dietro la porta ma cercheremo di fare una squadra sempre competitiva

Inzaghi è il vostro futuro?

Lui è la storia di questa società. Quello che ha fatto questo ragazzo rimarrà nella storia. Vive per la Lazio e con grande passione. Questo l'ha portato dove è ora