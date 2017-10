Lazio, Tare: "Rinnovo de Vrij? Ottimista, ma prima la firma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium circa la possibilità, per Stefan de Vrij, di rimanere in biancoceleste firmando un prolungamento. "Sono ottimista, c’è la buona volontà da entrambe le parti. Tra poco avremo un incontro con i suoi agenti e penso che alla fine avremo quello che vogliamo tutti quanti. Ma fino a che non vedo nero su bianco io sono sempre molto attento su queste cose".