Lazio, Tare: "Situazione surreale, ma abbiamo le carte in regola per fare bene"

Pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Bruges e Lazio, valevole per la seconda giornata del gruppo F di Champions League. La squadra biancoceleste è in piena emergenza con metà squadra rimasta a Roma per "criticità nei tamponi", come reso noto dalla stessa società, ma Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, non vuole alibi: "Viviamo così da un bel po' in un ambiente surreale. Dobbiamo essere positivi e stasera chi scenderà in campo ha le carte in regola per fare bene" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Correa può essere il leader di questa squadra?

Penso che Correa è un giocatore che può dare di più, ma allo stesso momento è importante. Anche nella prima gara è stato fondamentale, ha fatto un grande assist contro il Borussia Dortmund e lui stesso sa che può dare di più.

Acerbi?

Da quando faccio il calciatore non ho mai visto una forza della natura come lui. Vive per il calcio, è un punto di riferimento per tutti con il suo atteggiamento fuori e dentro dal campo.

Chiederete il rinvio della prossima partita?

Il pensiero c'è, ma dobbiamo aspettare il riscontro dei tamponi. Poi venerdì tireremo le somme su questa situazione.