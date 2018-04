Lazio, Tare: "Vogliamo sempre tanti tifosi, seguo Dabbur e Berisha"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Salisburgo: “Lo stadio pieno deve diventare un’abitudine: sono contento per stasera, ma se vogliamo pensare in grande dobbiamo sempre avere un palcoscenico del genere in Italia ed in Europa. Il Salisburgo è una squadra che basa il proprio gioco sul gruppo, si trovano bene tra i reparti. Fanno pressing continuo, hanno calciatori rapidi ed esplosivi. Mi piace Berisha e lo sto seguendo da tempo perché è bravo, così come Dabbur”.

Sulle parole di Nicchi: “Ho letto anch’io l’intervista, aspetto un confronto sereno con lui e Rizzoli. Dobbiamo guardare avanti per il bene del calcio d’italiano: la Lazio non è una vittima, come non lo sono loro. Va discusso tutto in massima serenità, non ho mai parlato di malafede: a volte non si sa qual è il limite tra errore umano e malafede. Se loro hanno preso queste parole come un’offesa dispiace”.