Lazio, Tare: "Zenit squadra ferita, vogliamo vincere per puntare al passaggio del turno"

vedi letture

A pochi minuti dall'inizio del match valido per la terza giornata di Champions League tra Zenit e Lazio è Igli Tare a parlare, partendo dalla questione tamponi, ai microfoni di Sky Sport: "Quando si tratta di Lazio c'è sempre da parlare. Noi abbiamo fatto dei tamponi regolare la settimana scorsa, abbiamo ricevuto gli ispettori della procura in visita a Formello e gli abbiamo consegnato i test fatti venerdì e sabato. Poi li abbiamo ripetuti e Immobile, Leiva e Strakosha sono risultati negativi quindi domenica sono scesi regolarmente in campo. Ieri si e ripetuta la stessa cosa; ci sono dei valori che vengono considerati in modo diversi. Noi abbiamo collaborato con gli organi competenti, consegnato ogni documentazione e ci siamo messi a disposizione totale. Ora aspettiamo le decisioni finali, siamo in buona fede e su questo non c'è da discutere.

Immobile potrebbe essere in campo contro la Juventus?

Pensiamo di si perché nel tampone di ieri il risultato è negativo. Eravamo straconvinti che lui, Leiva e Strako potessero viaggiare con la squadra nel rispetto delle regole ma abbiamo preso questa decisione. Non volevo prendere ad esempio il caso Hakimi ma è stato un caso simile ai nostri quindi c'è qualcosa che non quadra. Non spetta a noi discutere, lasciamo la parola agli organi competenti, serve uniformità solo cosi si può andare avanti altrimenti saremo qui a discutere ogni settimana queste situazioni. Avevamo piacere oggi di avere tutti a disposizione e per questo ci dispiace.

Su chi puntate per la vittoria?

Magari Muriqi... Sappiamo che sarà una partita molto difficile, lo Zenit è una squadra ferita, ha zero punti e per loro è l'ultima spiaggia. Noi dobbiamo approfittare del nostro buon momento e cercare una vittoria importante per il passaggio del turno.