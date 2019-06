© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli ultimi sei mesi passati in prestito in Slovacchia, allo Zemplin Michalovce, e ora il ritorno in Italia. Mamodou Tounkara, attaccante classe '96 di proprietà della Lazio, non dovrebbe restare nella capitale: ad attenderlo, come riporta Sky Sport, potrebbe esserci il Livorno, che ha messo gli occhi da tempo sul giocatore, il cui contratto con i biancocelesti scadrà nel 2020.