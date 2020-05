Lazio, un colpo per reparto: in pole Coates, Dendoncker e Suarez

vedi letture

La Lazio pensa a un colpo per reparto in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nomi in pole position sono quelli di Coates per la difesa, Dendoncker per il centrocampo e Suarez, del Saragozza per l’attacco.