Lazio, vice Strakosha cercasi: può tornare Bizzarri

Un vice Thomas Strakosha per la Lazio. Con il portiere albanese considerato incedibile, Federico Marchetti in uscita e Ivan Vargic che non convince, il club biancoceleste cerca un secondo portiere per la rosa del futuro. Occhio al ritorno: secondo quanto riferito da Il Messaggero, la soluzione potrebbe essere Albano Bizzarri, classe '77, in questa stagione all'Udinese, che ha già vestito la maglia della Lazio dal 2009 al 2013. Le alternative portano a Orestīs Karnezis, sempre di proprietà dell'Udinese ma in prestito al Watford nell'ultima stagione, oppure a Christian Puggioni del Benevento e Nicolas del Verona.