Lazio, Wallace: "Buon test col Dortmund. Ora battiamo il Napoli"

© foto di Federico Gaetano

Al termine dell'amichevole Borussia Dortmund-Lazio (1-0), il difensore biancoceleste Wallace è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Oggi è stata una gara dura per noi difensori, spesso siamo stati chiamati all’uno contro uno. È stato un buon test perché la difesa ha lavorato bene e questo ci aiuta ad acquisire maggiore fiducia. I giocatori che abbiamo affrontato quest’oggi sono ad un livello che consente loro di mettere in difficoltà chiunque, peccato aver incassato quel gol. Napoli? Abbiamo fatto tutto per arrivare all’esordio in campionato nel modo migliore. Domenica ci sono in palio i tre punti e vogliamo prenderceli. Dovremo analizzare dove abbiamo sbagliato coi gialloneri per evitare di commettere gli stessi errori. Stiamo già guardando al Napoli, che ha giocatori piccoli fisicamente ma di qualità. Tutti noi vogliamo fare molto meglio nella prossima stagione. Il nostro spogliatoio sta diventando sempre più una grande famiglia, ci attende una stagione dura con due partite difficili già all’esordio in campionato".