Lazio, Wallace: "Eravamo chiamati a migliorare. Ora testa al Marsiglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Lazio-SPAL, il difensore biancoceleste Wallace è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Lavoriamo sempre al massimo, a prescindere dal blasone dell'avversario da affrontare. Ci siamo preposti l'obiettivo di crescere sempre e, dopo la sconfitta di lunedì scorso, eravamo chiamati a migliorare e per tornare a trionfare. Ci siamo riusciti e, anche dopo il gol del pari, siamo rimasti tranquilli dimostrando una mentalità vincente. Siamo contenti, ora dobbiamo andare avanti su questa strada. Tutte le gare sono difficili. Siamo entrati bene in partita quest'oggi con il giusto approccio e tutto ciò che abbiamo provato ci è riuscito al meglio. Questo è un momento molto importante per noi: ci attende un match difficile giovedì con il Marsiglia, dobbiamo vincere perché vogliamo passare il turno in Europa League. Siamo concentrati sulla competizione europea: dovremo dare il massimo per ottenere i tre punti. Sapevamo che dovevamo stare attenti ad Antenucci quest'oggi, ma anche agli altri attaccanti estensi; sono contento personalmente per aver aiutato la squadra con diversi interventi”.