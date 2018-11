Lazzari si conferma fra i migliori esterni della A. Anche se mancano i gol

© foto di Federico De Luca

Nei mesi scorsi, complice la prima chiamata in Nazionale, la sua storia era diventata virale. Manuel Lazzari in pochi anni è passato dai campi della Serie D alla maglia azzurra, ma via via che passa il tempo (e le giornate di campionato) i continui riconoscimenti al numero 29 spallino sembrano sempre più meritati. Perché il livello delle prestazioni, salvo qualche raro caso, è sempre di qualità altissima. E soprattutto mai fine a se stesso, visto che l'esterno entra quasi sempre nelle azioni che portano ai gol degli uomini di Semplici. Un dinamismo fuori dal comune, spirito di sacrificio e dribbling in quantità industriale: anche oggi contro il Cagliari Lazzari è risultato uno dei migliori (se non addirittura il migliore) in campo, non solo per le due travolgenti azioni che hanno regalato altrettanti assist per Petagna e Antenucci. Un pericolo costante per la difesa sarda il cui unico cruccio pare essere solo quello del gol vero e proprio. In stagione infatti, nonostante i 5 assist per i compagni, Lazzari non ha mai trovato la via della rete. E anche stasera, nei minuti finali, ha sprecato un interessante contropiede concludendo fuori dallo specchio. Sottigliezze all'interno di una partita comunque sontuosa. Che però regalano un interessante spunto di riflessione: quale sarebbe la sua reale dimensione se prendesse confidenza anche con il gol?