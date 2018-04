Le 4 di Champions - Bayern Monaco, Heynckes punta il nuovo trionfo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cammino in sordina, partito con un pesantissimo ko contro il Paris Saint Germain che è costato l'esonero a Carlo Ancelotti, ma una presenza in semifinale che rende il Bayern Monaco una delle favorite per la vittoria finale, solo un gradino sotto il Real Madrid campione in carica. I tedeschi si sono sbarazzati del Siviglia di Vincenzo Montella nei questi di finale e Jupp Heynckes è pronto a raggiungere l'obiettivo, cinque anni dopo l'ultimo trionfo, con lo stesso tecnico in panchina. Sia Guardiola che l'italiano hanno fallito mentre lui, partendo da outsider, non ha nessuna intenzione di mollare la presa. La Roma è avvisata, non sarebbe facile uscire dall'Allianz Arena indenni.

PERCORSO IN CHAMPIONS

Girone:

Bayern Monaco-Anderlecht: 3-0

PSG-Bayern Monaco: 3-0

Bayern Monac-Celtic: 3-0

Celtic-Bayern Monaco: 1-2

Anderlecht-Bayern Monaco: 1-2

Bayern Monaco-PSG: 3-1

Ottavi di finale:

Bayern Monaco-Besiktas: 5-0

Besiktas-Bayern Monaco: 1-3

Quarti di finale:

Siviglia-Bayern Monaco 1-2

Bayern Monaco-Siviglia 0-0

FORMAZIONE TIPO

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba; Thiago Alcantara, Martinez, Vidal; Muller, Lewandowski, Ribery.