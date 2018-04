Le 4 di Europa League - Arsenal, Wenger prova a stupire tutti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsena Wenger sembra essere arrivato a un passo dal capolinea della sua avventura all'Arsenal, ma l'Europa League è un'occasione che non vorrà farsi sfuggire. Tantissimi anni senza vincere la Premier League, qualificazione alla Champions fallita lo scorso anno dopo tantissimo tempo, ma possibilità di alzare comunque un grande trofeo e magari continuare a guidare i Gunners anche nella prossima stagione. Gli inglesi hanno sofferto contro il CSKA Mosca, nonostante la netta vittoria per 4-1 all'andata, ma a questo punto della competizione non possono che essere inseriti tra le super favorite, insieme all'Atletico Madrid.

IL PERCORSO IN EUROPA LEAGUE

Girone:

Arsenal-Colonia: 3-1

BATE-Arsenal: 2-4

Stella Rossa-Arsenal: 0-1

Arsenal-Stella Rossa: 0-0

Colonia-Arsenal: 1-0

Arsenal-BATE: 6-0

Sedicesimi di finale:

Ostersund-Arsenal: 0-3

Arsenal-Ostersund: 1-2

Ottavi di finale:

Milan-Arsenal: 0-2

Arsenal-Milan: 3-1

Quarti di finale:

Arsenal-CSKA Mosca 4-1

CSKA Mosca-Arsenal 2-2

FORMAZIONE TIPO

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.