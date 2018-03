Le 8 di Champions - Siviglia, Montella e un incrocio che tutti vorrebbero

E' inutile nascondersi dietro un dito: nonostante le parole rilasciate dagli allenatori in questione e, magari, da qualche nostalgico tifoso romanista, l'incrocio con Vincenzo Montella e il suo Siviglia è quello che entrambe le italiane vorrebbero poter pescare dall'urna di Nyon. Non che il Siviglia sia una squadra da considerare scarsa o materasso. Sarebbe l'errore più grave. Ma è certo che la qualità degli andalusi è ben al di sotto della media delle squadre che si sono qualificate ai quarti e che dunque, l'incrocio con i biancorossi, renderà inizialmente felice qualsiasi avversaria. Per quanto riguarda il campo, occorre ricordare con una certa diffidenza, che Montella è riuscito a battere convincendo il Manchester United di Mourinho. L'Aeroplanino, arrivato in città da semi-sconosciuto, sta via via cercando di entrare nel cuore dei tifosi, che dopo la vittoria in Copa del Rey contro l'Atletico e questo storico successo in Champions (prima volta nella storia del club), lo sostengono a gran voce. Sono tante le vecchie conoscenze del calcio nostrano presenti nella squadra titolare di 'Vincenzino': da Kjaer in difesa, passando per Banega, Vazquez e Muriel. Juventus e Roma incrociano le dita, non esistono partite facili in Champions, ma alla portata sì.

PERCORSO IN CHAMPIONS

Girone:

Liverpool-Siviglia 2-2

Siviglia-Maribor: 3-0

Spartak Mosca-Siviglia: 5-1

Siviglia-Spartak Mosca: 2-1

Siviglia-Liverpool: 3-3

Maribor-Siviglia: 1-1

Ottavi di finale

Siviglia-Manchester United: 0-0

Manchester United-Siviglia: 1-2

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

Siviglia (4-2-3-1): Rico; Layun, Mercado, Lenglet, Escudero; Banega, N'Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel.