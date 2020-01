© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I siti dei principali quotidiani sportivi italiani di questa mattina aprono con spunti diversi. La Gazzetta dello Sport si affida ai messaggi social dei campioni dello sport titolando appunto: "Il brindisi dei campioni". Quello citato in apertura è del ct Mancini, che dopo aver vinto tutte le partite da quando è alla guida degli azzurri, scrive: "Continuiamo così anche nel 2019".

Tuttosport invece apre con il lavoro di Sarri e della Juventus in vista della ripresa del campionato: "Sarri prepara la sfida di Cagliari: tutti i ballottaggi". Il più importante è sicuramente quello relativo al tridente composto da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo: il tecnico bianconero lo proporrà ancora?

Il Corriere dello Sport infine, apre col calciomercato titolando: "Partenza sprint nel 2020: ecco tutti gli obiettivi". Da Vidal per l'Inter a Lobotka per il Napoli, passando per il futuro di Politano, conteso tra diverse squadre tra cui Roma e Fiorentina: l'inizio del nuovo anno promette bene anche in sede di trattative.