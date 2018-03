Le big italiane si sfidano per Ceballos. Liverpool e Betis permettendo

© foto di J.M.Colomo

La scorsa estate era annunciato come uno dei più grandi colpi a livello europeo. Dani Ceballos in fondo era reduce da un'ottima stagione col Betis e da un Europeo Under 21 giocato da protagonista con la sua Spagna. L'impatto col Santiago Bernabeu però non è stato dei più semplici per il talentino classe '96 e ben presto Zinedine Zidane lo ha messo da parte alternandolo fra panchina e tribuna. A gennaio poteva partire ma nessuna squadra si è mossa con convinzione, ma a giugno la situazione sarà ben diversa. In Italia piace a tutte le big, uno con la sua qualità farebbe comodo a qualunque allenatore. Ma la valutazione del Real è alta, fra i 30 e i 40 milioni. E la concorrenza non manca: in Serie A è seguito da Juventus, Napoli, Roma e Milan, mentre all'estero piace al Liverpool (che avrebbe anche già incassato l'ok del diretto interessato) e proprio al Betis, sua ex squadra che a gennaio ha fatto di tutto per riprenderlo salvo scontrarsi con un cavillo burocratico che ha reso la trattativa impossibile da mettere in pratica.

Data di nascita: 07/08/1996

Squadra di appartenenza: Real Madrid

Scadenza di contratto: 2023

Squadre interessate: Juventus, Napoli, Milan, Roma, Liverpool, Betis Siviglia