Le cifre del mercato: 9000 trasferimenti. Ma l'81,5% è avvenuto gratis

La FIFA ha reso noto i dati che riguardano valori e numeri dei trasferimenti internazionali nel periodo 1 giugno/2 settembre 2019, in pratica tutte le cifre del calciomercato.

A colpire, per i lettori italiani abituati a mega-affari, è un dato. In totale, sono stati effettuati 8.935 trasferimenti internazionali, il 4,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

L’81,5 % dei trasferimenti, però, è avvenuto a titolo gratuito e quindi senza il pagamento di alcuna indennità.