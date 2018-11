Le formazioni di Torino-Parma: Mazzarri sceglie Soriano, D'Aversa cambia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Parma. Squadra più o meno annunciata nel Toro, dove Mazzarri sceglie Soriano per sostituire Meité. Tante sorprese invece nel Parma, dove D'Aversa cambia e lancia un tridente tutta velocità, con Biabiany, Gervinho e Inglese insieme dal 1'. In difesa occasione per il giovane Bastoni, schierato a sinistra al posto di Gobbi. Si rivede anche Scozzarella (prima da titolare), uno degli artefici della promozione in A dei ducali. Le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Soriano, Aina; Falque, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Bremer, Moretti, Berenguer, Lukic, Parigini, Damascan, Edera, Zaza.

Allenatore: Mazzarri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Bastoni; Grassi, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Da Cruz, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Siligardi, Rigoni, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.