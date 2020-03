Le grandi trattative del Milan - 2010, Galliani torna da Barcellona con Ibra

Il 29 agosto del 2010, nelle ultime ore di calciomercato, il Milan mise a segno un colpo importantissimo. Con un lungo corteggiamento e facendo leva sulla voglia di tornare in Italia, la dirigenza rossonera riuscì a strappare Zlatan Ibrahimovic in prestito gratuito “poi eserciteremo l'opzione e al Barcellona andranno 24 milioni in tre anni. Al giocatore un quadriennale da 8 milioni a stagione”, aveva dichiarato Adriano Galliani, promotore del grande acquisto. Il rapporto tra Ibra e Guardiola si era ormai deteriorato, Messi non aveva mai trovato l’intesa con lo svedese, così al Milan venne l’idea di fiondarsi sull’ex attaccante dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo.

Il blitz in Spagna insieme a Mino Raiola per incontrare la dirigenza del Barcellona era stato programmato da giorni, ma era il 28 agosto quando l’allora presidente blaugrana Sandro Rosell e l’amministratore delegato rossonero si incontrarono per chiudere formalmente l’accordo. Un pomeriggio intenso, fatto di attesa e tensioni, poi l’arrivo dello svedese nella sede del Barça per liberarsi e la firma con il Milan.

Famoso lo sbarco a Linate con la sciarpa rossonera al collo dello svedese e la soddisfazione dell’amministratore delegato per aver ottenuto un giocatore formidabile a prezzi contenuti. Ibra ricevette un caloroso benvenuto da San Siro in occasione di Milan-Lecce, mentre la sua prima partita la gioco contro il Cesena (gara persa 2-0 con rigore sbagliato dallo svedese). Nel biennio al Milan prima dell’addio con la cessione al Psg (nelle stagioni 2010/11 e 2011/12) Ibrahimović ha giocato 85 gare in rossonero in tutte le competizioni, realizzando più del doppio di gol (56) e servendo più assist (21) di qualsiasi altro compagno di squadra in questo periodo.