Le grandi trattative del Sassuolo - 2019, l'annunciata plusvalenza del muro Demiral

vedi letture

Ci sono colpi e colpi. Quello di Merih Demiral, col senno del poi, è stato un gran colpo di mercato! Il Sassuolo, nel gennaio del 2019, ha scommesso su questo giovane difensore turco classe 1998. Strana la carriera di Merih. Cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahçe, nel 2016 si trasferisce all'Alcanenense. Dopo sei mesi trascorsi con la piccola società portoghese, nel gennaio 2017 arriva allo Sporting CP B ma non giocherà mai in prima squadra. I portoghesi lo rispediscono al mittente, rimandandolo in Turchia. Merih passa a titolo temporaneo all'Alanyaspor e viene schierato titolare già nella terza partita di campionato. Mezza stagione da titolare può bastare. Il difensore, in poco tempo, si trasforma in un rimpianto per lo Sporting e diventa l'obiettivo di tantissimi grandi club europei.

A spuntarla è il Sassuolo che convince il difensore a trasferirsi in neroverde. Demiral è una plusvalenza continua. L'Alanyaspor lo riscatta prima del dovuto per circa 3-3,5 milioni e lo rivende in prestito con riscatto a 6-7 milioni al Sassuolo. "E’ uno dei difensori centrali che aveva più mercato in Europa e lui voleva fortemente venire in Italia e sa che può essere per lui un’opportunità importante" le parole del ds Giovanni Rossi alla presentazione. I fatti gli daranno ragione. Alla terza partita diventa titolare con il Sassuolo e convince sin da subito, diventando 'Demural', il muro neroverde. Quattordici presenze, due gol e prestazioni sontuose convincono ancora una volta le big.

Il Sassuolo lo riscatta ma non può far altro che arrendersi. Manchester United, Atletico Madrid, Milan, Juventus e tanti altri club sono pronte a scommettere su uno dei giocatori più forti visti in questi anni di Serie A con la maglia neroverde. La spunta la Juve che versa 18 milioni di euro (valore incrementato di più di 10 milioni rispetto a 6 mesi prima) ma vince ancora una volta il Sassuolo che ha inserito anche diverse clausola che gli permetteranno di guadagnare in caso di futura rivendita. Ennesima plusvalenza annunciata, ennesima scommessa azzeccata dei neroverdi.