Le grandi trattative dell’Inter - 2009, Mou vuole un centrale che comanda: ecco Lúcio

L’Inter di Mourinho non ha alcun problema a vincere il campionato. Alla Juventus dà 10 punti in classifica e si prepara alla seconda stagione che per il tecnico portoghese deve essere già decisiva. L’attacco subirà uno scossone tant'è che quasi passa in sordina un colpo in difesa che si rivelerà cruciale per le sorti dell’annata più vittoriosa di sempre nella storia nerazzurra. In cinque anni di Germania ha già vinto la Bundes e le coppe nazionali, perciò Lucimar Da Silva Ferreira, detto Lúcio, fresco 31enne e ancora tosto come la roccia, accetta la sfida e si rimette in gioco per un’altra grande avventura. Succede tutto nella prima metà del luglio 2009: la chiamata dell’Inter al Bayern per informazioni sul giocatore che andrebbe a scadenza dopo 12 mesi e già consapevole che i baraversi non gli avrebbero rinnovato il contratto, le prime chiacchierate con la mediazione del procuratore Sandro Becker, le prime proposte, la trattativa che entra nel vivo. La richiesta del Bayern è di 8 milioni di euro, troppi per Branca e Oriali che al massimo offrono la metà.

Il fatto che Lúcio rispondesse ai parametri tracciati qualche settimana prima dallo Special One (“un difensore centrale che mi permettesse di giocare più alto in difesa, che potesse comandare la squadra per farla salire e che avesse capacità di impostare partendo dalla difesa”), spinge i nerazzurri a venire incontro al club tedesco. L’accordo arriva il 16 luglio, nonostante le smentite di Moratti, quando è lo stesso Bayern ad annunciare il trasferimento del Cavallo brasiliano in Italia. Costo del cartellino vicino ai 5 milioni di euro, contratto triennale per il giocatore da 3,5 milioni annui. La difesa ora è pronta: il centrale di Planaltina affiancherà Samuel, con Maicon e Chivu (erede di Maxwell) ai lati. Materazzi e Cordoba le alternative, Burdisso lascia e va alla Roma. Con le sue uscite palla al piede Lúcio mette apprensione, ma nell’uno-contro-uno è invalicabile. A Milano rimane per tre stagioni (136 presenze, 5 gol, 9 assist), contribuendo alla vittoria di 7 trofei. Se tutti i colpi di mercato fossero tanto produttivi...