Le grandi trattative della Fiorentina - 1954, Sarti, Orzan e Virgili: eroi del primo Scudetto

Ancora oggi nell'immaginario della tifoseria viola, sono state due le più grandi Fiorentine della storia, le uniche in grado di ergersi allo status di campione d'Italia. Come sottolinea un noto detto popolare, la prima volta però non si scorda mai. E se quello del 1969, con capitano Picchio De Sisti e la squadra allenata dal meticcio Pesaola, è un successo più fresco, nelle menti di tutti forse la Fiorentina più forte di sempre è stata però quella di 13 anni prima, quella che consegnò a Firenze il suo primo Scudetto.

Un anno, in particolare, è ricordato come la base di partenza nella costruzione della grande Viola che verrà, ed è il 1954. In panchina siede già Fulvio Bernardini, colui che poi si fregerà dei gradi di condottiero per la conquista del primo titolo, ma ancora quella squadra lascia una forte sensazione di essere acerba. Eppure, l'estate del 1954, porterà in dote tre pezzi fondamentali per costruire i sogni futuri: Giuliano Sarti tra i pali, Alberto Orzan a centrocampo e Giuseppe Virgili, Pecos Bill alla storia del calcio, come centravanti.

Se per il primo, che negli anni seguenti diventerà anche numero uno della Nazionale italiana, si trattava però della prima grande avventura sul palcoscenico della Serie A, piccola squadra regionale della provincia di Ferrara, per gli altri due, Orzan e Virgili, c'era già alle spalle, nonostante la giovane età, un'esperienza nella massima serie. Entrambi di origine friulana, arrivarono infatti a Firenze nell'estate del '54 dall'Udinese, dove si erano già costruiti una certa reputazione. Nulla a che vedere con l'enorme di salto di qualità che faranno in viola, tempo un paio di stagioni. Ancora non lo sapevano, ma avrebbero scritto pagine di storia indimenticabili per la gente della Fiorentina, che ancora oggi li celebra come eroi.