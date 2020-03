Le grandi trattative della Roma - 1997, Psg o Marsiglia? No grazie. Candela sceglie i giallorossi

Di mestiere ha fatto il terzino, ma per qualità sarebbe potuto essere tranquillamente un esterno d’attacco. Stiamo parlando di Vincent Candela, francese, ma ormai romano d’adozione, tanto da esser rimasto a vivere nella Capitale. Calcisticamente cresce nelle giovanili del Tolosa, squadra con la quale farà anche il suo esordio in Ligue 1 e Coppa Uefa. Nel 1996 la Roma mette gli occhi su di lui, ma ci vorrà del tempo prima che l’affare si concretizzi.

RIFIUTI - Nell’estate di quell’anno arrivano i primi affondi del club giallorosso, ma il presidente del Tolosa rimanda le offerte al mittente. Sensi, però, non era l’unico ad esser invaghito di Candela. Su di lui c’erano anche Psg e Marsiglia, club già importanti in Francia negli anni novanta. Le loro proposte economiche erano anche migliori di quelle della Roma, ma la volontà del terzino era quella di venire in Serie A per misurarsi con un campionato diverso e soprattutto con quello che all’epoca era definito il migliore d’Europa. La trattativa andò per le lunghe, ma alla fine la spuntò la Roma solamente nel gennaio successivo (quello del 97). Nella Capitale vivrà nove stagioni condite con tante litigate con diversi tecnici, Zeman su tutti, ma vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa italiana da protagonista.