Le pagelle del Barcellona - Ter Stegen, Lenglet e Semedo disastrosi. Fallisce anche Messi

Risultato finale: Barcellona-Bayern Monaco 2-8

Ter Stegen 3 - Sbaglia tutto ciò che può sbagliare: interventi tra i pali, uscite e anche il gioco con i piedi che dovrebbe essere il suo punto forte. Serata disastrosa.

Semedo 3 - Sulla carta è un terzino destro, non un esterno. E un terzino destro dovrebbe difendere e adempiere a tutte le mansioni del caso. Tenere la linea, ad esempio. Lui non lo fa e regala due gol al Bayern Monaco.

Piqué 4 - Fino al 2-1 di Perisic al 22' non era una prova da buttare. Un paio di chiusure importanti in area, però, sono presto dimenticato di fronte a quest'umiliazione. Otto gol subiti in un quarto di finale di Champions League vogliono dire semplicemente aver spento completamente la luce, capitano compreso.

Lenglet 3 - Dopo la miglior prestazione della stagione col Napoli, la peggiore contro il Bayern Monaco. Si fa bucare facilmente da Gnabry, Muller e Lewandowski. Spesso sorpreso alle spalle, i suoi errori sono da matita blu.

Jordi Alba 5 - Poco attento anche lui in fase difensiva, ma ha il merito di rendersi più pericoloso davanti, almeno nel primo tempo. Dalla sua fascia nascono i pericoli per il Bayern.

Sergi Roberto 4 - Viene schierato per dare maggiore compattezza alla squadra e il Barcellona finisce per perderla. Anche perché lui si fa rubare un mucchio di palloni, anche al limite dell'area. Dal 46' Griezmann 4 - Praticamente non si vede mai, se non per i cali di concentrazione.

Busquets 4,5 - Di ritorno dopo la squalifica con il Napoli, non riesce a dettare i tempi di gioco. Anche lui investito dalla figuraccia blaugrana. Dal 70' Ansu Fati s.v.

De Jong 4 - Torna mezzala, non gli fa bene. Sbaglia finanche la costruzione semplice di gioco, oltre a non dare appoggio ai difensori.

Vidal 5 - Anch'egli di rientro dalla squalifica, è tra i blaugrana che ci mettono più voglia. Lo dimostra il pressing. Ma di certo manco la sua prova è all'altezza.

Messi 4,5 - Mai in partita. E' impreciso e non si rende mai pericoloso. Perde un mucchio di palloni a centrocampo e permette spesso al Bayern Monaco di ripartire.

Suarez 5,5 - Bellissimo il suo gol, unica luce nella serata più oscura degli ultimi anni. Ma non basta.