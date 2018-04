Le pagelle del Benevento - Coda freddo, Cataldi ingenuo

Benevento 3-3 Udinese

Massimo Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brignoli 5.5 - Prova, come può, a chiudere tutti gli spazi ma viene freddato da tre conclusioni impossibili da neutralizzare.

Sagna 7 - Contribuisce con Djimsiti a contenere le sfuriate di Lasagna con la sua esperienza e nel finale regala una gioia ai suoi tifosi.

Djimsiti 6 - Sempre puntuale sulle palle alte, si lascia andare Widmer sul momentaneo 1-0.

Tosca 5.5 - Prestazione ordinata dello stopper gialloroso, spesso incaricato di avviare l’azione di gioco. Si lascia andare Lasagna sul gol del 2-2.

Venuti 6 - Come sempre tra i più attivi dei suoi, serve a Viola il pallone dell’1-1. Peccato per l’assist involontario a Lasagna.

Cataldi 4.5 - Un po’ spaesato ed in difficoltà, rimedia un cartellino giallo sacrosanto nel primo tempo per poi ripetersi nella ripresa lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Sandro 6.5 - Mette in campo tutta la sua qualità fungendo da collante tra difesa e reparto avanzato.

Viola 7 - Agevolato dai difensori bianconeri, colpisce di testa con un tuffo da centravanti puro e trovando il gol dell’1-1 e serve a Sagna il pallone del 3-3.

Brignola 6.5 - Prestazione di personalità del giovane attaccante giallorosso, sempre pericoloso palla al piede. Da una sua giocata arriva il rigore poi trasformato da Coda. Dal 91' Gyamfi sv.

Djuricic 6 - Gioca poco più di mezz’ora in cui offre qualche spunto interessante. Dal 35’ Coda 7- Entra e conferma quanto di buono su di lui detto da De Zerbi alla vigilia del match. Si sacrifica per tutti in fase di costruzione trasformando con freddezza il calcio di rigore.

Iemmello 6 - Ha un paio di occasioni per timbrare il cartellino ma quest’oggi la fortuna non è dalla sua parte. Dal 58’ Parigini 6.5- Permette ai giallorossi di mantenere equilibrio nonostante l’inferiorità numerica.