Le pagelle del Benevento - In ombra Diabate, pasticcio di Puggioni

Risultato finale: Chievo-Benevento 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Puggioni 5 - Nell'unico errore della sua partita subisce la rete di Inglese, respinge debolmente una conclusione non irresistibile di Hetemaj dalla distanza.

Sagna 6 - Senza errori e senza gravi disattenzioni, termina così la prima avventura in Serie A dell'ex terzino di Arsenal e Manchester City.

Djimsiti 6 - Mezzo voto in meno per la mancata chiusura su Inglese che indisturbato sigla il vantaggio clivense, per il resto poi non sbaglia praticamente nulla.

Tosca 6 - Nulla di negativo da segnalare nella sua prestazione, il centrale del Benevento non rischia e gioca una partita abbastanza corretta.

Letizia 6,5 - Inesauribile sulla corsia mancina, si spinge spesso per creare la superiorità numerica sull'out. Ci ha provato con poca fortuna anche dalla distanza.

Cataldi 6 - Prova a prendersi per mano il centrocampo del Benevento, con un destro ha rischiato anche di portare avanti i sanniti. Poi per un problema fisico è costretto a lasciare il campo. (Dal 54' Sanogo 5,5 - La giovane età probabilmente gli gioca un brutto scherzo, non perfetto in più di una circostanza).

Sandro 6,5 - Il direttore d'orchestra della manovra dei sanniti, sempre pulito e preciso nel servizio per i compagni. Sfiora anche il gol nella seconda frazione. (Dal 90' Rutjens sv).

Brignola 5,5 - Fumoso l'esterno del Benevento, prova a più riprese a mettere in difficoltà Gobbi ma spesso fa un dribbling o una giocata di troppo.

Guilherme 5 - Ci si poteva aspettare di più dal trequartista brasiliano, viaggia tra le linee della difesa del Chievo ma è poco nel vivo del gioco.

Parigini 6 - Spesso sgasa sulla corsia mancina specie nella prima frazione, gli manca quella giocata per mettere in seria difficoltà la retroguardia di casa. (Dal 78' Coda sv).

Diabate 5 - Stecca l'ultima partita dell'anno l'attaccante maliano, servito poco e male dai compagni e non riesce a disarcionare la stretta marcatura di Dainelli.